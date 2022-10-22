Лолита призналась: ей приходится «бороться за здоровье»

«Я не даю себе спуску, поэтому у меня нет повода бороться с возрастом. Вот за здоровье приходится бороться. Если бы я сейчас похвасталась хождением в тренажерный зал, это было бы неправдой. Я настолько не люблю всю жизнь спортзалы... Мой массажист, если я начинаю громко кричать от боли, когда он вправляет мне позвоночник или вывихи на ногах (неотъемлемая часть моей работы), говорит мне: «...или тренажерный зал». «Нет, нет, только не это», — кричу я», - призналась Милявская.