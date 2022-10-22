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40 минут назад

Лолита призналась: ей приходится «бороться за здоровье»

Ирина Лебедева

Лолита Милявская уверяет, что ее не беспокоят ни седые волосы, ни морщины, ни лишний вес. Главное для нее – сохранить здоровье и творческую активность.

Лолита призналась: ей приходится «бороться за здоровье»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала певица, гастрольная разъездная жизнь сильно сказывается на ее самочувствии. Теперь она старается отказываться от ночных мероприятий и избегает стрессов. Но вот к посещениям спортзала она так и не смогла себя приучить, - пишет АИФ.

«Я не даю себе спуску, поэтому у меня нет повода бороться с возрастом. Вот за здоровье приходится бороться. Если бы я сейчас похвасталась хождением в тренажерный зал, это было бы неправдой. Я настолько не люблю всю жизнь спортзалы... Мой массажист, если я начинаю громко кричать от боли, когда он вправляет мне позвоночник или вывихи на ногах (неотъемлемая часть моей работы), говорит мне: «...или тренажерный зал». «Нет, нет, только не это», — кричу я», - призналась Милявская.

Певица Лолита Милявская рассказала о конфликтах с членом жюри шоу «Суперстар» Сергеем Соседовым. Лолита заявила, что по законам шоу, в подобных программах обязательно должен быть конфликт ради повышения интереса зрителей. Она не отрицает, что причины споров с музыкальным критиком — искренние, однако Милявская и Соседов сознательно «утрируют» проблему.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Лолита Милявская,
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