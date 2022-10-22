Максакова объяснила, кто испортил карьеру Волочковой

Оперная певица Мария Максакова заявила, что именно олигарх Сулейман Керимов, с которым у Анастасии Волочковой был долгий роман, в свое время из-за ревности испортил карьеру подававшей большие надежды артистке. Об этом пишет СтарХит.
«Сулейман выклевал мозг Волочковой, которую заподозрил в неверности. Раньше я говорила об Анастасии в лучших интонациях и даже не рассказывала, кто поломал ей всю биографию. Это сделал Керимов. Он начал достаточно яркую компанию против балерины, подкупая людей в Большом театре. Теперь ей остается только рассаживаться в шпагат», - сообщила Максакова.
Сама же Анастасия Волочкова признавалась, что была шокирована, когда узнала, что Керимов организовал за ней постоянное наблюдение.
«Я искренне его любила, на других мужчин даже не смотрела. Ни разу не дала повода для ревности. Но наши отношения это не спасло. Однажды я обнаружила, что все три года, что мы встречались, за мной следили сыщики: шло постоянное наблюдение…И сразу мелочи, на которые я не обращала внимания, бросились в глаза. Вытаскивая диктофон из дивана, я горько смеялась над собственной любовью и доверчивостью... Оказывается, Сулейман мне совершенно не доверял, контролировал каждый мой шаг, каждое слово», - рассказывала потом балерина журналистам.
Волочкова до сих пор не отпустила ситуацию и борется за справедливость, не боясь рассказывать правду о том, что творится внутри Большого театра. Она настаивает на том, что ее увольнение связано с расставанием с богатым человеком, который пытался ей насолить таким образом. По словам Анастасии, в начале нулевых в театре было нормальным, что именно влиятельные люди выбирали, какая балерина продолжит выступать на сцене, а какая — нет.