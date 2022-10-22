Максакова объяснила, кто испортил карьеру Волочковой

«Я искренне его любила, на других мужчин даже не смотрела. Ни разу не дала повода для ревности. Но наши отношения это не спасло. Однажды я обнаружила, что все три года, что мы встречались, за мной следили сыщики: шло постоянное наблюдение…И сразу мелочи, на которые я не обращала внимания, бросились в глаза. Вытаскивая диктофон из дивана, я горько смеялась над собственной любовью и доверчивостью... Оказывается, Сулейман мне совершенно не доверял, контролировал каждый мой шаг, каждое слово», - рассказывала потом балерина журналистам.