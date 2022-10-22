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1 час назад

Вдова Андрея Панина встретила новую любовь

Слово и Дело

Актриса Наталья Рогожкина обрела женское счастье после трагической гибели супруга Андрея Панина. Подробности личной жизни звезды «Белой гвардии» рассказала ее подруга и актриса Дарья Юрская.

Вдова Андрея Панина встретила новую любовь
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Она опровергла слухи, что Рогожкина встречается с бывшим директором супруга Геннадием Русиным. Но при этом подтвердила, что сердце вдовы звезды «Бригады» несвободно.

«Я рада, что сейчас Наташа не одна, у нее появился мужчина!» — поделилась Юрская в разговоре с «Экспресс газетой».

Она отметила, что Рогожкина очень любила ныне покойного супруга. Раскрывать имя нового возлюбленного актриса не стала.

Андрей Панин трагически погиб в марте 2013 года. Ему было 50 лет.

Шоу-бизнес,Наталья Рогожкина,Дарья Юрская,Андрей Панин,
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