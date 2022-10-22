Вдова Андрея Панина встретила новую любовь

Актриса Наталья Рогожкина обрела женское счастье после трагической гибели супруга Андрея Панина. Подробности личной жизни звезды «Белой гвардии» рассказала ее подруга и актриса Дарья Юрская.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Она опровергла слухи, что Рогожкина встречается с бывшим директором супруга Геннадием Русиным. Но при этом подтвердила, что сердце вдовы звезды «Бригады» несвободно.

«Я рада, что сейчас Наташа не одна, у нее появился мужчина!» — поделилась Юрская в разговоре с «Экспресс газетой».

Она отметила, что Рогожкина очень любила ныне покойного супруга. Раскрывать имя нового возлюбленного актриса не стала.