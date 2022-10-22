Директор Моисеева впервые ответил на обвинения в причастности к смерти певца

После смерти Бориса Моисеева его брат Маркс Толкач, который давно живет в Канаде, заявил о том, что якобы директор певца Сергей Горох имеет отношение к кончине его родственника. Маркс считает, что помощник Моисеева мог воспользоваться его беспомощностью, чтобы присвоить дорогостоящую московскую недвижимость.

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По мнению Толкача, квартира в столице должна перейти к нему, как к ближайшему родственнику покойного.

Друзья и коллеги Бориса Моисеева поддерживают Гороха. Известно, что Сергей постоянно заботился о своем подопечном, поэтому естественно, что оформленная в ренту квартира теперь перешла к нему полностью. Брат же певца не поддерживал с ним никаких отношений вплоть до его смерти.

Сам Горох сказал журналистам издания teleprogramma.pro, что не будет ничего обсуждать с Толкачом. Если тот хочет, пусть идет в суд.

«Если говорить об обвинениях Маркса, то пусть он все решает через суд. Я с ним общаться не буду. Если он утверждает, что спустя 12 лет узнал, что у Бори было три инсульта, о чем тут можно говорить вообще?». – сказал Сергей.