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1 час назад

Бузова объяснила, почему не живет в своей новой московской квартире

Елена Прошина

Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, почему отложила переезд в новую московскую квартиру. Об этом сообщает Prozvezd.info.

Бузова объяснила, почему не живет в своей новой московской квартире
Фото: предоставлено пресс-службой Ольги Бузовойпредоставлено пресс-службой Ольги Бузовой

«Перееду тогда, когда буду понимать, что у меня есть спокойная неделя, чтобы меня никто не торопил. Да и не хочу находиться в этом шикарном месте в окружении коробок, пакетов и вешалок», – рассказала Бузова.

Она также добавила, что ее прошлый переезд был связан с неприятными событиями, стрессом и болью. В этот раз Ольга Бузова решила не торопиться и всё сделать правильно. Она надеется, что в новом доме её жизнь будет спокойной и комфортной.

Ранее Ольга Бузова послала матом команду на съемках рекламы.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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