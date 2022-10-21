Бузова объяснила, почему не живет в своей новой московской квартире

«Перееду тогда, когда буду понимать, что у меня есть спокойная неделя, чтобы меня никто не торопил. Да и не хочу находиться в этом шикарном месте в окружении коробок, пакетов и вешалок», – рассказала Бузова.

Она также добавила, что ее прошлый переезд был связан с неприятными событиями, стрессом и болью. В этот раз Ольга Бузова решила не торопиться и всё сделать правильно. Она надеется, что в новом доме её жизнь будет спокойной и комфортной.