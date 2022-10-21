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29 минут назад

Регина Тодоренко стала жертвой мошенников

Газета.Ru

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко сообщила о том, что столкнулась с мошенниками. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Регина Тодоренко стала жертвой мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Тодоренко, несколько лет она писала музыкальный альбом. Она выпустила сборник на различных платформах, но позже решила убрать его с музыкальных площадок. Телеведущая заявила, что ее обманули и продолжали продавать альбом «за ее спиной».

«Обидно. Наверное, на моем месте кто-то более опытный уже подал бы в суд», — отметила блогерша.

Ранее Тодоренко обратилась в суд с требованием взыскать с писательницы Дарины Мишиной 8 млн рублей. 21 октября стало известно, что девушка подала встречный иск на телеведущую.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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