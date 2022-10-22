Моргенштерна* вынесли на сцену в гробу

Эпатажный рэп-исполнитель Моргенштерн* (Минюст РФ признал иноагентом) уже несколько месяцев проживает вдали от родины. Музыкант родился и вырос в Уфе. Недавно Алишер* признался в интервью, что тоскует по России, но не имеет возможности вернуться. Исполнитель хита «Cadillac» обвинил в этом Ксению Собчак, которая выпустила на YouTube нашумевшее интервью.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Теперь музыкант в очередной раз шокировал своих иностранных поклонников! Моргенштерна* вынесли на сцену в черном гробу, на крышке которого красовался пышный белый бант, а сбоку виднелась надпись «Я — Легенда«. Публика незамедлительно достала смартфоны и начала снимать, поскольку не понимала, чего ожидать дальше от скандального исполнителя.

Алишер* эффектно появился на сцене, после чего залез на барную стойку и начал исполнять трек «Cristal & МОЁТ». Посетители ночного заведения остались под большим впечатлением от увиденного!

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Интернет-пользователи двояко отнеслись к эпатажной выходке Моргенштерна*. «Совсем уже из ума выжил» ,»Это ответочка Собчак? Отсылка к её свадьбе на катафалке?», «Плохая примета, вообще-то. Не боится?», «Еще чуть-чуть и люди перестанут на него ходить, надоест. Сам виноват, что не следил за своим языком», «Жуткое зрелище, это разве нормально? Я бы пожаловалась администрации заведения», — негодуют россияне.