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6 минут назад

Стас Барецкий заявил, что Слепаков должен ему несколько млн долларов

Газета.Ru

Шоумен и актер Стас Барецкий сообщил, что комик Семен Слепаков должен ему крупную сумму денег. Об этом он рассказал в беседе с Тeleprogramma.pro.

Стас Барецкий заявил, что Слепаков должен ему несколько млн долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Барецкий отметил, что Слепаков задолжал ему несколько млн долларов. По словам шоумена, они нужны были музыканту на создание собственного фильма. Актер добавил, что комик также просил деньги у его знакомых и друзей.

На данный момент Слепаков не отдал долг, однако Барецкий рассчитывает на "порядочность" певца. Шоумен уверил, что в случае чего может приехать в Израиль, где сейчас находится комик, и "разобраться".

Ранее стало известно, что Слепаков получал в России по 2 млн в день за рекламный ролик.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Стас Барецкий,
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