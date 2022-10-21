Стас Барецкий заявил, что Слепаков должен ему несколько млн долларов

Шоумен и актер Стас Барецкий сообщил, что комик Семен Слепаков должен ему крупную сумму денег. Об этом он рассказал в беседе с Тeleprogramma.pro.

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Барецкий отметил, что Слепаков задолжал ему несколько млн долларов. По словам шоумена, они нужны были музыканту на создание собственного фильма. Актер добавил, что комик также просил деньги у его знакомых и друзей.

На данный момент Слепаков не отдал долг, однако Барецкий рассчитывает на "порядочность" певца. Шоумен уверил, что в случае чего может приехать в Израиль, где сейчас находится комик, и "разобраться".