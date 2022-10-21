Российский рэпер Птаха развелся с матерью своей полугодовалой дочери Ланой. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

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Иск о разводе был удовлетворен судом 20 октября 2022 года. Истцом выступила сама жена - Лана Нуриева, а ответчиком Давид Нуриев (Птаха). Дело поступило в судебный участок 16 июня 2022 года. Причиной развода стали подозрения в том, что супруг изменял женщине в течение нескольких лет. Она обещала не препятствовать общению Птахи с дочерью. Дочь Сияна родилась у пары 11 апреля 2022 года.

Кроме того, у Птахи есть взрослая дочь Николь, известная телезрителям по участию в шоу "Пацанки".