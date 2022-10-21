Леди Гага пришла на мероприятие с выбеленным лицом и в рваных колготках

Леди Гага вместе с алкогольным брендом Dom Perignon организовала мероприятие в Лос-Анджелесе, на которое она пришла в провокационном образе. Об этом пишет Daily Mail.
На светском вечере в Лос-Анджелесе певица появилась в атласном черном платье-миди, дополненном кожаными перчатками и большим бантом на спине. Гага также надела рваные колготки в сетку и черные сапоги на каблуке, а в качестве аксессуара использовала бриллиантовое ожерелье Chaumet.
Исполнительница решила отличиться и макияжем, поэтому визажисты выбелили ей лицо, нанесли темные тени для век и нарисовали стрелки. На мероприятие были приглашены модель Синди Бруна, актриса Александра Даддарио, музыкальный продюсер Андерсон Пак и другие звезды.
Ранее "Газета.Ru" сообщила, что охранник Леди Гаги перепутал певицу с дрэг-квин на концерте.