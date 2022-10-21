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54 минуты назад

Леди Гага пришла на мероприятие с выбеленным лицом и в рваных колготках

Газета.Ru

Леди Гага вместе с алкогольным брендом Dom Perignon организовала мероприятие в Лос-Анджелесе, на которое она пришла в провокационном образе. Об этом пишет Daily Mail.

Леди Гага пришла на мероприятие с выбеленным лицом и в рваных колготках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На светском вечере в Лос-Анджелесе певица появилась в атласном черном платье-миди, дополненном кожаными перчатками и большим бантом на спине. Гага также надела рваные колготки в сетку и черные сапоги на каблуке, а в качестве аксессуара использовала бриллиантовое ожерелье Chaumet.

ygnjp/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница решила отличиться и макияжем, поэтому визажисты выбелили ей лицо, нанесли темные тени для век и нарисовали стрелки. На мероприятие были приглашены модель Синди Бруна, актриса Александра Даддарио, музыкальный продюсер Андерсон Пак и другие звезды.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что охранник Леди Гаги перепутал певицу с дрэг-квин на концерте.

Шоу-бизнес,Синди Бруна,Андерсон Пак,Александра Даддарио,Стефани Джерманотта,
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