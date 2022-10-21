Анастасия Волочкова сделала предложение уборщику

«На самом деле он никакой не богач, а уборщик и мойщик остановок. Но какой он красавчик! Такой красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение. Станьте моим уборщиком в доме», — обратилась к мужчине Волочкова.