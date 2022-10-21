В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
16 минут назад

Анастасия Волочкова сделала предложение уборщику

Мослента

Предложение уборщику сделала балерина Анастасия Волочкова. Соответствующий пост с видео она опубликовала в личном Telegram-канале.

Анастасия Волочкова сделала предложение уборщику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам знаменитости, она посмотрела шоу, в котором девушки сражаются за главного героя, притворяющегося криптомиллионером.

«На самом деле он никакой не богач, а уборщик и мойщик остановок. Но какой он красавчик! Такой красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение. Станьте моим уборщиком в доме», — обратилась к мужчине Волочкова.

Балерина заверила, что молодого человека ждет прекрасное будущее, а участницы шоу, которые не выбрали его, пожалеют.

Ранее Волочкова рассказала о принципах отношений с миллиардером Сулейманом Керимовым. По словам балерины, несмотря на то, что он миллиардер, она в жизни не попросила у него ни копейки.

Шоу-бизнес,Сулейман Керимов,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители