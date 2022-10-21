Тутта Ларсен намерена отдать своего сына в армию

Лука – сын Тутты от второго, незарегистрированного брака с журналистом Захаром Артемьевым. Первого ребенка от первого неудачного брака с гитаристом Максимом Галстьяном, она потеряла еще во время беременности. От своего нынешнего супруга джазиста Валерия Колоскова, у Тутты есть 12-летняя дочка Марфа и 7-летний Ваня.