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22 минуты назад

Тутта Ларсен намерена отдать своего сына в армию

Passion.ruиещё 2

Тутта Ларсен: «Не уверена, что мой ребенок нужен армии. Скорей наоборот, моему сыну нужна армия»

Тутта Ларсен намерена отдать своего сына в армию
Фото: East NewsEast News

Известная телеведущая надеется, что служба в ВС РФ поможет 17-летнему подростку определиться в жизни.

Лука – сын Тутты от второго, незарегистрированного брака с журналистом Захаром Артемьевым. Первого ребенка от первого неудачного брака с гитаристом Максимом Галстьяном, она потеряла еще во время беременности. От своего нынешнего супруга джазиста Валерия Колоскова, у Тутты есть 12-летняя дочка Марфа и 7-летний Ваня.

Лука носит фамилию матери, он закончил частную православную гимназию, занимался айкидо и музыкой.

И пока, как признает уроженка Донецка, Татьяна Романенко (Тутта Ларсен – это псевдоним), еще не нашел своего места в будущем.

«Ничего не имею против службы в армии, - заявила телеведущая, - Особенно в Российской. Особенно сегодня».

Шоу-бизнес,Тутта Ларсен,Верховный суд,
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