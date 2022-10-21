Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами

Певица Полина Гагарина и исполнитель SHAMAN возглавили рейтинг российских артистов с самыми высокими гонорарами. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на промоутера Табриза Шахиди.

Сообщается, что стоимость выступления музыкантов на частном мероприятии составляет 3,3 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняли рэпер Баста и группа «Руки Вверх», гонорары которых составляют 3 миллиона.

Российский исполнитель Леонид Агутин получает 2,4 миллиона за свое выступление, а певица Zivert — 2,1 миллиона.

Гонорары исполнительниц МакSим и Анны Asti составляют по 1,5 миллиона рублей, а группа Иванушки International и музыкант Сосо Павлиашвили получают на триста тысяч меньше, чем певицы.

Ранее канадский рэпер Дрейк рассказал о гонораре в 100 долларов за свое первое выступление.