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26 минут назад

Ольга Бузова отложила переезд в московскую квартиру

Газета.Ru

Телеведущая Ольга Бузова в беседе с Prozvezd.info рассказала, что в ближайшее время не намерена переезжать в свою новую квартиру в Москве. По словам певицы, она еще не закончила ремонтные работы.

Ольга Бузова отложила переезд в московскую квартиру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мне нужно сейчас все довести до предела. Я - перфекционист, делаю квартиру для себя на всю жизнь. Туда вложено столько любви: каждый сантиметр мною выверен, протроган", - объяснила звезда.

Бузова рассказала, что не торопится переезжать. По словам телеведущей, прошлый переезд был связан со стрессом и "совершенно не кайфовыми событиями".

"В моей квартире, в которой я сейчас живу, есть некоторые сумки и чемоданы, которые я еще не разбирала. Хотя с моего прошлого переезда прошло почти шесть лет", - поделилась она.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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