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14 минут назад

Собчак ответила назвавшему ее «мразью» Моргенштерну

Илья Родин

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях видеообращение к рэперу Моргенштерну* (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). Она призвала его зайти в гости, с тем, чтобы повторить интервью. Об этом пишет «СтарХит».

Собчак ответила назвавшему ее «мразью» Моргенштерну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что рэпер на протяжении значительного времени положительно отзывался о Собчак. В одном из последних интервью он неожиданно раскритиковал ее и назвал «мразью».

Телеведущая подчеркнула, что «мразь мрази глаз не выклюет» и предложила встретиться наедине, без съемочной группы и помощников, вообще без какого-либо телевизионного процесса.

Собчак пояснила, что интервью можно будет свободно записать на iPhone. Вместе с тем, предположила журналистка, результат интервью вряд ли будет другим, отличным от предыдущего.

Напомним, что возмущение Моргенштерна вызвало видео, записанное Собчак за три часа до его свадьбы. Скандальные высказывания певца, попавшие в финальную версию ролика без его согласования, вызвали недовольство общественности.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Минюст России,
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