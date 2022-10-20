Собчак ответила назвавшему ее «мразью» Моргенштерну

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях видеообращение к рэперу Моргенштерну* (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). Она призвала его зайти в гости, с тем, чтобы повторить интервью. Об этом пишет «СтарХит».

Отмечается, что рэпер на протяжении значительного времени положительно отзывался о Собчак. В одном из последних интервью он неожиданно раскритиковал ее и назвал «мразью».

Телеведущая подчеркнула, что «мразь мрази глаз не выклюет» и предложила встретиться наедине, без съемочной группы и помощников, вообще без какого-либо телевизионного процесса.

Собчак пояснила, что интервью можно будет свободно записать на iPhone. Вместе с тем, предположила журналистка, результат интервью вряд ли будет другим, отличным от предыдущего.

Напомним, что возмущение Моргенштерна вызвало видео, записанное Собчак за три часа до его свадьбы. Скандальные высказывания певца, попавшие в финальную версию ролика без его согласования, вызвали недовольство общественности.