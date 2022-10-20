У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома

Певица Лана Дель Рей сообщила о взломе своего автомобиля. Грабитель забрал ее ноутбук, в котором находилась ее неопубликованная книга и демоверсия будущего альбома, передает E News.

Певица отметила, что инцидент произошел несколько месяцев назад на Мелроуз Плейс в Лос-Анджелесе. По ее словам, она отошла всего на минуту, но за это время грабитель успел разбить в машине окно и забрать из него рюкзак Дель Рей, в котором находилась демоверсия ее будущего альбома и 200 страниц неопубликованной книги.

«Мне пришлось удаленно стереть с компьютера резервную копия книги, которая находилась в облаке. Но, несмотря на это, люди по-прежнему могут удаленно получать доступ к моему телефону и сливать мои песни и личные фотографии и видео», — предупредила певица.