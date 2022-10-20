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34 минуты назад

Лолита назвала конфликты с Соседовым на шоу "Суперстар" "особенностями жанра"

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская рассказала о конфликтах с членом жюри шоу «Суперстар» Сергеем Соседовым. Этим она поделилась в беседе с aif.ru.

Лолита рассказала о конфликтах с членом жюри шоу "Суперстар"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лолита заявила, что по законам шоу, в подобных программах обязательно должен быть конфликт ради повышения интереса зрителей. Она не отрицает, что причины споров с музыкальным критиком — искренние, однако Милявская и Соседов сознательно «утрируют» проблему.

«То, что за кулисами мы могли бы высказать друг другу спокойно, в эфире это делается на повышенных тонах. Это особенности жанра, не более», — призналась певица.

Милявская отметила, что за все время участия в шоу Соседов вырос как музыкальный критик.

Ранее стало известно, что Лолита станет ведущей третьего сезона «Суперстар».

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Лолита Милявская,
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