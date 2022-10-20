Смерть Елизаветы II, комплексы и съемки с Гарри: главное из интервью Меган Маркл

Герцогиня Сассекская и бывшая актриса Меган Маркл дала новое интервью для журнала Variety, которое уже разлетелось на инфоповоды. Мы его прочитали, осознали и предлагаем подборку самых интересных моментов.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Смерть Елизаветы II

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Меган Маркл чуть ли не впервые высказалась о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

«Я чувствую себя счастливой и продолжаю гордиться тем, что между мной и матриархом семьи были такие теплые отношения. Я чувствую глубокую благодарность за возможность провести время и познакомиться с ней», — сказала герцогиня, отвечая на вопрос, как семья переживает такую потерю.

Она также отметила, что ее муж, принц Гарри — внук Елизаветы II — все время траурных церемоний старался сохранять позитив. Он даже сказал, что его бабушка воссоединилась со своим мужем.

«Я не выросла красивой»

Рассказывая об эпизоде своего подкаста «Архетипы» с Пэрис Хилтон Меган призналась, что не считает себя красивой. Журналист издания обращает на это внимание и переспрашивает. На что герцогиня отвечает, что всегда считала себя больше умной, чем красивой.

«Я росла умной. Поэтому, когда я думала о Пэрис, то были зависть и осуждение — две самые опасные вещи. Но потом вы узнаете о ее травме, о ее жизни и о том, как она купилась на этот образ. В конце концов, я сказала ей: "Мне очень жаль, что я осуждала тебя"», — объяснила Меган, подчеркнув, что относилась к Хилтон с предубеждением из-за ее яркой внешности.

Документалка от Netflix

Известно, что стриминговый сервис Netflix снимает документальный фильм о жизни Меган и Гарри в Америке. Недавно сообщалось, что премьера фильма будет отложена из-за опасений стриминга натолкнуться на волну хейта. Но материал уже отснят, и Меган рассказала, что для нее съемочный процесс не составил труда, а для Гарри — это был новый опыт.

«Это интересно. Мой муж никогда раньше не работал в этой сфере. Для меня, работавшей над "Форс-мажорами", это так удивительно, что вокруг так много творческой энергии, и я вижу, как люди работают вместе и делятся своими точками зрения. Это было действительно весело», — рассказала Меган о съемках под руководством режиссера Лиз Гарбус.

Боялась быть уволенной

Говоря о съемках в сериале «Форс-мажоры» и гнетущей атмосфере в Голливуде, Меган призналась, что первое время на съемках чувствовала себя настолько неуверенно, что вечно боялась быть уволенной.

«Что касается меня, я так долго пыталась попасть в шоу, снимаясь всех этих пилотных сериях, задаваясь вопросом, возьмут ли меня. Весь первый сезон "Форс-мажоров" я была уверена, что меня заменят. Все время. Дошло до того, что автор сериала спросил: "Почему ты так беспокоишься об этом?"», — откровенно призналась Меган.

Возвращение в Голливуд

Меган Маркл не планирует возвращаться к актерской карьере. Она ушла от той жизни и больше не хочет к ней возвращаться.«Нет. Я завершила карьеру. Наверное, никогда не говори "никогда", но я намерена абсолютно не делать этого», — поставила точку в этом вопросе Меган.

Продюсирование ромкомов

Гарри и Меган планировали заняться созданием документальных фильмов и сериалов в Калифорнии, но, как оказалось, Меган — большая поклонница ромкомов, и она не против снять хороший романтический фильм. Прямо она не говорит о готовности заняться этой работой, но намекает.

«Для моего мужа Invictus Games были огромной частью его жизни, поскольку он прослужил в армии десять лет и работал над реабилитацией раненых ветеранов и их семей. Мы говорим об эмоциональных травмах, возникающих в результате подобных переживаний. Это истории любви. Что касается сценария, мы хотим подумать о том, как мы можем развиваться из того же пространства и делать что-то веселое! Это не всегда должно быть так серьезно. Как в хорошей романтической комедии. Разве мы не скучаем по ним? Я скучаю по ним очень сильно», — заинтриговала герцогиня.

Съемки фильма о ней в будущем

Спросили Меган и о том, какой совет она бы дала актрисе, которая будет играть ее в будущем. Герцогиня предлагает просто позвонить ей и задать все интересующие вопросы.«Я надеюсь, что готовясь к этой роли, она найдет в себе мягкость, игривость и смех. Глупость. Я просто надеюсь, что она найдет значимость. Кроме того, она может позвонить мне!» — пошутила герцогиня.

Секрет продуктивности от Меган

Меган также поделилась, что они с принцем Гарри работают и организовали в своем особняке офис. Она рада, что у них есть такая возможность, так как таким образом они могут много времени проводить с детьми.