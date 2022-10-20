В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Продюсер Бабичев заявил, что удивлен успехом певицы Седоковой

Слово и Дело

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал музыкальную карьеру певицы Анны Седоковой после ее ухода из знаменитого коллектива композитора Константина Меладзе «ВИА Гра».

По словам критика, он удивлен завидному упорству звезды. Артистка каждый год старается радовать поклонников свежими композициями. Поэтому продюсер убедился в том, что привыкший к сцене так просто от нее не откажется.

«Для меня удивительно, что у Седоковой так много записей. Ведь для солистки известной группы с приставкой "экс" это странно, потому что это некое клеймо, метка. Мало кому удается зарекомендовать себя потом как успешного сольного исполнителя», — заявил Бабичев беседе с «Экспресс газетой».

Седокова после возвращения из США в Россию пожаловалась поклонникам, что сильно скучает по семье, оставленной за границей. Причиной разлуки, вероятно, послужило желание певицы открыть бизнес в Москве.

Шоу-бизнес,Видео,Константин Меладзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители