«Для меня удивительно, что у Седоковой так много записей. Ведь для солистки известной группы с приставкой "экс" это странно, потому что это некое клеймо, метка. Мало кому удается зарекомендовать себя потом как успешного сольного исполнителя», — заявил Бабичев беседе с «Экспресс газетой».