Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал музыкальную карьеру певицы Анны Седоковой после ее ухода из знаменитого коллектива композитора Константина Меладзе «ВИА Гра».
По словам критика, он удивлен завидному упорству звезды. Артистка каждый год старается радовать поклонников свежими композициями. Поэтому продюсер убедился в том, что привыкший к сцене так просто от нее не откажется.
«Для меня удивительно, что у Седоковой так много записей. Ведь для солистки известной группы с приставкой "экс" это странно, потому что это некое клеймо, метка. Мало кому удается зарекомендовать себя потом как успешного сольного исполнителя», — заявил Бабичев беседе с «Экспресс газетой».
Седокова после возвращения из США в Россию пожаловалась поклонникам, что сильно скучает по семье, оставленной за границей. Причиной разлуки, вероятно, послужило желание певицы открыть бизнес в Москве.