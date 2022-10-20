Солнцев вспомнил, как Пугачева посещала концерты Земфиры в 90-е

«Где-то в году 1997-1998 у Земфиры вышел первый альбом. И тогда же у нее состоялся первый сольный концерт в «Олимпийском», куда пришла Алла. Она была весь концерт, и об этом написали светские хроникеры, музыкальные журналисты того времени», — вспоминает шоумен.