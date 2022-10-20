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25 минут назад

Рустам Солнцев вспомнил, как Пугачева посещала концерты Земфиры в 90-е

Газета.Ruиещё 1

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что Алла Пугачева начала общаться с Земфирой задолго до того, как пришла на концерт певицы 12 октября в Израиле. Его слова цитирует Teleprogramma.pro.

Солнцев вспомнил, как Пугачева посещала концерты Земфиры в 90-е
Фото: Телеграм-канал «Рената Литвинова»Телеграм-канал «Рената Литвинова»

«Где-то в году 1997-1998 у Земфиры вышел первый альбом. И тогда же у нее состоялся первый сольный концерт в «Олимпийском», куда пришла Алла. Она была весь концерт, и об этом написали светские хроникеры, музыкальные журналисты того времени», — вспоминает шоумен.

По словам Солнцева, спустя некоторое время пути певиц разошлись.

После того, как Пугачева посетила выступление Земфиры, артистки сделали совместный снимок и обменялись комплиментами.

Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Алла Пугачева,
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