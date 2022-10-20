Солнцев вспомнил, как Пугачева посещала концерты Земфиры в 90-е

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что Алла Пугачева начала общаться с Земфирой задолго до того, как пришла на концерт певицы 12 октября в Израиле. Его слова цитирует Teleprogramma.pro.
«Где-то в году 1997-1998 у Земфиры вышел первый альбом. И тогда же у нее состоялся первый сольный концерт в «Олимпийском», куда пришла Алла. Она была весь концерт, и об этом написали светские хроникеры, музыкальные журналисты того времени», — вспоминает шоумен.
По словам Солнцева, спустя некоторое время пути певиц разошлись.
После того, как Пугачева посетила выступление Земфиры, артистки сделали совместный снимок и обменялись комплиментами.