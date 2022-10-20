В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

«Поют для таких же уехавших»: Кормухина о концертах «Би-2» и «Машины времени»

Никита Бородкин

Рок-певица Ольга Кормухина считает, что на выступления «Машины времени» и «Би-2» в Казахстане придут их уехавшие из России фанаты. Как пишет газета «Известия», исполнительница считает, что коллективы и их поклонники нашли друг друга.

Кормухина прокомментировала концерты «Би-2» и «Машины времени»
Фото: t.me/olgakormukhinat.me/olgakormukhina

«Поют они там для таких же уехавших. Они и здесь нежно любили друг друга. Только в эту любовь они еще вовлекали массу людей, не готовых исповедовать те ценности, которые исповедовали они», — сказала Кормухина.

Певица также отметила, что уехавшие из России знаменитости совершенно не думали о будущем, когда принимали решение об отъезде. Кроме того, они пытались навязать обществу свои ценности, но оно оказалось «совсем другим».

Напомним, что «Машина времени» и «Би-2» дадут концерты в Алматы в ноябре с разницей в неделю. При этом гонорары звезд упадут, поскольку билеты на мероприятия продаются значительно дешевле, чем в России.

Шоу-бизнес,Общество,Ольга Кормухина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители