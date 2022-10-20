Кормухина прокомментировала концерты «Би-2» и «Машины времени»

Рок-певица Ольга Кормухина считает, что на выступления «Машины времени» и «Би-2» в Казахстане придут их уехавшие из России фанаты. Как пишет газета «Известия», исполнительница считает, что коллективы и их поклонники нашли друг друга.

Фото: t.me/olgakormukhina t.me/olgakormukhina

«Поют они там для таких же уехавших. Они и здесь нежно любили друг друга. Только в эту любовь они еще вовлекали массу людей, не готовых исповедовать те ценности, которые исповедовали они», — сказала Кормухина.

Певица также отметила, что уехавшие из России знаменитости совершенно не думали о будущем, когда принимали решение об отъезде. Кроме того, они пытались навязать обществу свои ценности, но оно оказалось «совсем другим».