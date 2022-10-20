Экс-жена Пьера Нарцисса подала заявление в прокуратуру на его любовницу

«Эта дама угрожает дочери Пьера, пишет девочке несуразные сообщения, преследует ее. И до меня эта Грин добралась. Заявилась уже на другое мероприятие и кинула мне в лицо торт! Мы уже с женой Пьера написали на Грин заявление в прокуратуру», — говорит директор Нарцисса.