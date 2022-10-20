Экс-жена Пьера Нарцисса подала заявление в прокуратуру на его любовницу

Концертный директор покойного певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов в беседе с kp.ru заявил, что вместе с бывшей супругой артиста Валерией Калачевой обратился в прокуратуру.
По словам Дворцова, Ксения Грин, которая после смерти Нарцисса заявила, что состояла с ним в романтических отношениях и планировала выйти за него замуж, угрожает семье исполнителя.
«Эта дама угрожает дочери Пьера, пишет девочке несуразные сообщения, преследует ее. И до меня эта Грин добралась. Заявилась уже на другое мероприятие и кинула мне в лицо торт! Мы уже с женой Пьера написали на Грин заявление в прокуратуру», — говорит директор Нарцисса.
Ксения Грин объявилась на похоронах Пьера Нарцисса. По словам женщины, у нее с исполнителем были серьезные планы на совместную жизнь.