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26 минут назад

Актер Прилучный рассказал об избиении

Елена Прошина

Российский актер Павел Прилучный, который в ноябре 2020 года подвергся избиению, рассказал о подробностях инцидента на заседании в Ленинском районном суде Калининграда. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Актер Прилучный рассказал об избиении
Фото: ТАССТАСС

Актера спросили, употреблял ли он 21 ноября 2020 года энергетики или алкоголь. Прилучный ответил, что был в тот день трезв и не ссорился с обвиняемым.

«Человек себя вел абсолютно спокойно. Для меня это и было самое интересное – за что?» — сказал актер.

Прилучный рассказал, что подсудимый набросился на него со спины и нанес не менее десяти ударов. Сперва он ударил в затылок, а после падения актера на землю стал бить в лицо. Прилучный отметил, что впоследствии ему наложили швы, врачи диагностировали у него четыре перелома черепа, а одна гематома на теле актера «до сих пор не рассосалась».

Ранее сообщалось, что утром 21 ноября 2020 года актера Павла Прилучного избили в спортзале города Калининграда. Он прибыл туда на съемки. Во время конфликта злоумышленник напал на актера и проломил ему череп в нескольких местах. Обвинения выдвинули против владельца ночного клуба «Завод» Владимира Семенова.

Правоохранительные органы сперва возбудили уголовное дело по статье о нанесении вреда средней тяжести. Затем дело подвели под статью об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Шоу-бизнес,Владимир Семенов,Павел Прилучный,
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