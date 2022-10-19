Михеева раскрыла местонахождение Урганта

Актриса Алла Михеева в интервью Teleprogramma.pro заявила, что шоумен Иван Ургант, уехавший после начала Россией спецоперации на Украине, сейчас находится в Москве.

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У артистки спросили общается ли она сейчас с телеведущим.

«Конечно, мы ведем и корпоративы вместе. И все у нас хорошо», — ответила Михеева.

По ее словам, Ургант находится в Москве и у него «все замечательно и прекрасно». Михеева отметила, что не раз выкладывала с шоуменом фотки у себя в социальной сети, но их «никто не видит».