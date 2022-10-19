В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
47 минут назад

Михеева раскрыла местонахождение Урганта

Елена Прошина

Актриса Алла Михеева в интервью Teleprogramma.pro заявила, что шоумен Иван Ургант, уехавший после начала Россией спецоперации на Украине, сейчас находится в Москве.

Михеева раскрыла местонахождение Урганта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У артистки спросили общается ли она сейчас с телеведущим.

«Конечно, мы ведем и корпоративы вместе. И все у нас хорошо», — ответила Михеева.

По ее словам, Ургант находится в Москве и у него «все замечательно и прекрасно». Михеева отметила, что не раз выкладывала с шоуменом фотки у себя в социальной сети, но их «никто не видит».

Иван Ургант вернулся в эфир Первого канала впервые с начала спецоперации

Ранее Ургант опроверг слова украинского музыканта Потапа об их разговоре. Продюсер заявлял, что шоумен связался с ним после начала СВО и «слезно просил прощения за Россию». По словам Урганта, такого не было.

Шоу-бизнес,Алла Михеева,Иван Ургант,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители