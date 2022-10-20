Родион Газманов рассказал, зачем на фронте нужны артисты

Родион обратил внимание, что музыканты выступали перед военными всегда, в том числе и во времена Великой Отечественной войны. Перед артистами стоит немаловажная задача — поднятие боевого духа.

«Чем полезны артисты на фронте? Поднятие боевого духа. Я езжу на фронт добровольно, и я считаю, что в данный момент с гитарой я там сделаю больше полезного, чем с автоматом», — пояснил Газманов в интервью для шоу «Алена, блин!».

Газманов был не только в Донбассе, но и в Сирии. Перед солдатами он выступает с разным репертуаром. Он исполняет как свои песни, так и военные, наподобие «В землянке» и «Темная ночь». Как заметил Родион, те же композиции он со своим коллективом исполняет и на концертах 9 Мая.