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1 час назад

Родион Газманов рассказал, зачем на фронте нужны артисты

Слово и Делоиещё 2

Певец Родион Газманов не единожды ездил на Донбасс с выступлениями перед солдатами и считает необходимым присутствие артистов на фронте.

Родион Газманов рассказал, зачем на фронте нужны артисты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Родион обратил внимание, что музыканты выступали перед военными всегда, в том числе и во времена Великой Отечественной войны. Перед артистами стоит немаловажная задача — поднятие боевого духа.

«Чем полезны артисты на фронте? Поднятие боевого духа. Я езжу на фронт добровольно, и я считаю, что в данный момент с гитарой я там сделаю больше полезного, чем с автоматом», — пояснил Газманов в интервью для шоу «Алена, блин!».

Газманов был не только в Донбассе, но и в Сирии. Перед солдатами он выступает с разным репертуаром. Он исполняет как свои песни, так и военные, наподобие «В землянке» и «Темная ночь». Как заметил Родион, те же композиции он со своим коллективом исполняет и на концертах 9 Мая.

Самому Газманову пока не приходила повестка в рамках частичной мобилизации. Он заметил, что заканчивал военную кафедру и имеет специальность «Экономист».

Шоу-бизнес,Родион Газманов,
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