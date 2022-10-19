В Европе отменили концерты Ани Лорак

Концерты певицы Ани Лорак в Германии и Чехии были отменены. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Уточняется, что это связано с жалобами от украинцев. Последние несколько лет жители Украины активно критикуют исполнительницу за переезд в Россию и то, что на своём официальном сайте Лорак описывает себя как самая титулованная украинская певица.
Украинские активисты смогли добиться отмены концертного тура певицы в Праге, а позднее организаторы объявили и об отмене концертов в Германии.
«В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур Ани Лорак на 2023 год. Все ранее приобретенные билеты остаются действительны», – сообщили организаторы.
Ранее налоговая служба закрыла фирму Ани Лорак.