В Европе отменили концерты Ани Лорак

Концерты певицы Ани Лорак в Германии и Чехии были отменены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» .

Уточняется, что это связано с жалобами от украинцев. Последние несколько лет жители Украины активно критикуют исполнительницу за переезд в Россию и то, что на своём официальном сайте Лорак описывает себя как самая титулованная украинская певица.