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27 минут назад

В Европе отменили концерты Ани Лорак

Елена Прошина

Концерты певицы Ани Лорак в Германии и Чехии были отменены. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Европе отменили концерты Ани Лорак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что это связано с жалобами от украинцев. Последние несколько лет жители Украины активно критикуют исполнительницу за переезд в Россию и то, что на своём официальном сайте Лорак описывает себя как самая титулованная украинская певица.

Украинские активисты смогли добиться отмены концертного тура певицы в Праге, а позднее организаторы объявили и об отмене концертов в Германии.

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«В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур Ани Лорак на 2023 год. Все ранее приобретенные билеты остаются действительны», – сообщили организаторы.

Ранее налоговая служба закрыла фирму Ани Лорак.

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