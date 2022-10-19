Моргенштерн обвинил Собчак в своем отъезде из России

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) на YouTube-шоу «Вписка» обвинил телеведущую Ксению Собчак в своем изгнании из России. По его словам, все его проблемы начались именно после интервью с ней.

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«Немножечко про Собчак расскажу, потому что это все-таки фигура, которая повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну», — сказал Моргенштерн.

Рэпер решил раскрыть тайну телеведущей и заявил, что ее профессионализм и даже образ «мрази» является заслугой ее команды, а не ее самой.

«Что б вы понимали как проходит интервью с Собчак. С ней ездит команда специалистов, квалифицированный психолог-журналист, некий, который по микронаушнику ей подсказывает все в уши. То есть он сидит в другой комнате, слушает все, что я говорю и говорит ей: "Так, а вот сейчас мы плавненько выводим на эту тему и подкапываем здесь"», — отметил Моргенштерн.

Он признался, что после интервью с Собчак чувствовал будто его мозг вывернули наизнанку.

«Я такого никогда не ощущал. Просто какая-то дезориентация и супер депрессовое настроение. Она очень профессионально это делает, профессионально ковыряет. За это респект. Но не хочу, чтобы все лавры доставались ей, поэтому немножко вскрою, что за всем этим стоит большая команда и подсказы по микронаушнику», — добавил рэпер.

Моргенштерн отметил, что все его проблемы начались именно после интервью с Собчак и особенно из-за его высказывания про День Победы. Он считает, что телеведущая поступила низко, воспользовавшись его уязвимым состоянием, ведь через три часа у него должна была состояться свадьба и его голова была забыта только этим.

«Это супер низко с точки зрения человечности, но супер круто с точки зрения журналистики и мразотности. Но я не знаю, что ей важней — быть человеком или журналисткой», — подчеркнул рэпер.