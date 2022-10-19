Дочь Заворотнюк призналась, что страдала расстройством пищевого поведения

Три года назад Анастасия Заворотнюк узнала о страшном диагнозе. У нее диагностировали рак четвертой степени. С тех пор актриса ведет затворнический образ жизни, не появляется на публике и не дает интервью. Семья тщательно бережет ее от глаз общественности.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Но, к сожалению, это не единственное несчастье, с которым столкнулась семья Заворотнюк. На фоне переживаний и стресса пострадала и дочь известной актрисы. Анна Заворотнюк столкнулась с жуткой депрессией. У себя в микроблоге она рассказала, как была тяжела ее жизнь. Она сталкивалась с расстройством пищевого поведения. Бывало, что за один день она могла съесть всего одно яблоко. И все это случилось на фоне болезни матери.

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«На этом фото я вешу 49 (критический вес для меня). Питалась яблоком в день и кофе. Сама из этого выходила. Но несколько раз в жизни у меня случались такие заскоки», — призналась девушка своим подписчикам.