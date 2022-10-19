Экс-супруга Грачевского рассказала о борьбе за его наследство

Актриса и телеведущая Анна Грачевская рассказала о борьбе за наследство после смерти своего супруга — режиссера, худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Ее слова приводит ФАН.

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Грачевская указала на то, что способна самостоятельно обеспечить дочь от Грачевского, восьмилетнюю Василису, однако хочет справедливости.

«Почему Василиса не должна получить хоть что-то в память о папе?» — задается вопросом она. «Мне совсем непонятно, почему нельзя сесть за стол переговоров, пообщаться, прийти к какому-то мирному соглашению», — заявила Грачевская.

Борис Грачевский умер в январе 2021 года. Она скончался в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.