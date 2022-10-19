Экс-супруга Грачевского рассказала о борьбе за его наследство

Актриса и телеведущая Анна Грачевская рассказала о борьбе за наследство после смерти своего супруга — режиссера, худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Ее слова приводит ФАН.
Грачевская указала на то, что способна самостоятельно обеспечить дочь от Грачевского, восьмилетнюю Василису, однако хочет справедливости.
«Почему Василиса не должна получить хоть что-то в память о папе?» — задается вопросом она. «Мне совсем непонятно, почему нельзя сесть за стол переговоров, пообщаться, прийти к какому-то мирному соглашению», — заявила Грачевская.
Борис Грачевский умер в январе 2021 года. Она скончался в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Анна Грачевская была второй женой Грачевского и провела с ним в браке три года.