Билеты на концерты артистов-эмигрантов из России продают по низким ценам

Российские музыканты-эмигранты получают за концерты в других странах гораздо меньше денег, чем удавалось собирать в России. Их билеты продают по очень низким ценам.

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Как выяснили СМИ, в ноябре на выступление группы «Машина времени» в Казахстане можно попасть за 10 тыс. тенге, что в пересчете на российскую валюту составляет 1 300 рублей. Лучшие места стоят меньше 8 тыс. рублей. Дворец Республики, где пройдет выступление, вмещает около 2500 человек.

В том же месяце в Казахстане пройдет концерт группы «Би-2». Места у сцены доступны за 25 тыс. тенге (примерно 3 300 рублей).

После Казахстана Шура и Лева из «Би-2» отправятся выступать в Ереван и Бишкек. Там уровень цен на билеты будет таким же.