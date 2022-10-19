Алсу рассказала о своих комплексах

«Я другая. В первые годы популярности, когда в аэропортах и на вокзалах меня мгновенно окружали толпы поклонников, было не по себе. Конечно, мне, совсем еще юной девочке, такое внимание было приятно. И особенно важно мне было то, что поклонники полюбили меня не только за песни, но и за мои человеческие качества. Хотя пристальное и постоянное внимание немножко пугало — иногда хотелось спрятаться! Поверьте, очень сложно расслабиться, когда за тобой вот так наблюдают — как ты ешь, как сидишь, как идешь», — рассказывает Алсу.