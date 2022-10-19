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37 минут назад

Алсу рассказала о своих комплексах

New Magazine

Певица начала свою карьеру еще в юном возрасте.

Алсу рассказала о своих комплексах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алсу стала популярной артисткой с юных лет. Кроме того, она счастливая жена и многодетная мама. Алсу воспитывает двух дочек и сына. Карьера певицы началась в 15 лет. Именно тогда вышел ее первый клип. А в 16 лет певица уже представляла Россию на «Евровидении». С тех пор девушка уже привыкла к пристальному вниманию к своей персоне. Так, Алсу почти сразу вышла на соревновательный уровень.

«Но при этом характер у меня совершенно не азартный, не боевой. В детстве я была даже немного закомплексованной. Может, поэтому и не любила соревноваться. В школе, в летних лагерях всегда проходили какие-то конкурсы, но я никогда не хотела в них участвовать — не стремилась быть первой, самой популярной. Наоборот, в классе считалась, наверное, самой скромной и тихой, такой серой мышкой», — признается певица.

Ко всему прочему, в силу своего характера, когда девушку узнавали в общественных местах, ее охватывало чувство паники.

«Я другая. В первые годы популярности, когда в аэропортах и на вокзалах меня мгновенно окружали толпы поклонников, было не по себе. Конечно, мне, совсем еще юной девочке, такое внимание было приятно. И особенно важно мне было то, что поклонники полюбили меня не только за песни, но и за мои человеческие качества. Хотя пристальное и постоянное внимание немножко пугало — иногда хотелось спрятаться! Поверьте, очень сложно расслабиться, когда за тобой вот так наблюдают — как ты ешь, как сидишь, как идешь», — рассказывает Алсу.

Конечно, со временем знаменитость привыкла к повышенному вниманию к себе и ее теперь не охватывает паника. Но все равно, певица больше любит проводить время с семьей и не так часто появляется на светских мероприятиях.

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