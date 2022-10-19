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44 минуты назад

Ивлеева потратила 34 млн рублей на драг-шоу

Газета.Ru

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева пообщалась со зрителями на YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром» и поделилась деталями своего драг-шоу «Королевские кобры». Ивлеева сказала, что не считает его провальным, но посетовала на культуру просмотров подобных проектов в России.

Ивлеева раскрыла сумму, которую потратила на драг-шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас, к сожалению, не развита культура просмотра и вообще принятия данного формата, но то, что мы сделали первые в России и сделали такой эксперимент, я очень этим горжусь», — поделилась она.

Ивлеева отметила, что весь продакшен шоу, которое состояло из шести эпизодов, стоил 34 млн рублей.

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