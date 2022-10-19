Ивлеева раскрыла сумму, которую потратила на драг-шоу

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева пообщалась со зрителями на YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром» и поделилась деталями своего драг-шоу «Королевские кобры». Ивлеева сказала, что не считает его провальным, но посетовала на культуру просмотров подобных проектов в России.
«У нас, к сожалению, не развита культура просмотра и вообще принятия данного формата, но то, что мы сделали первые в России и сделали такой эксперимент, я очень этим горжусь», — поделилась она.
Ивлеева отметила, что весь продакшен шоу, которое состояло из шести эпизодов, стоил 34 млн рублей.