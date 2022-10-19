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1 час назад

Вера Брежнева анонсировала новую песню на украинском языке

Деловая газета "Взгляд"

Певица Вера Брежнева в соцсетях анонсировала выход новой песни на украинском языке, между тем тремя годами ранее она заявляла, что не считает себя украинской исполнительницей.

Новая композиция записана совместно с певицей Tayanna, ее звучание напоминает традиционные украинские напевы. Название «Вишиванка» отсылает к традиционному наряду Украины, сообщает сетевое издание CTnews.ru

В это же время журналисты fbm.ru напомнили, что в 2019 году Брежнева заявляла о том, что не считает себя украинской исполнительницей.

«Я не была никогда украинской певицей, ведь не участвовала ни в одной «Песне года» в стране. Так получилось, что Украина не воспринимала почему-то меня. Помимо этого, у меня нет композиций на украинском языке», – сообщила тогда Брежнева в шоу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ».

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.

Шоу-бизнес,Видео,Светлана Лобода,Вера Брежнева,
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