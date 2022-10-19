Игорь Верник тайно женился

59-летний Игорь Верник был дважды женат. Его последний брак распался в 2009 году. И, казалось бы, артист решил остаться холостяком, но сейчас стало известно, что сердце знаменитости все-таки больше не свободно.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Верник узаконил свои отношения с 43-летней кинопродюсером Наталией Шнейдеровой. Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов.

Telegram-канал Woman.ru отмечает, что Игорь и Наталия познакомились на мероприятии несколько лет назад, позже стали встречаться. А сейчас звезды приняли решение пожениться.