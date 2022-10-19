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10 минут назад

Игорь Верник тайно женился

WomanHit.ru

59-летний Игорь Верник был дважды женат. Его последний брак распался в 2009 году. И, казалось бы, артист решил остаться холостяком, но сейчас стало известно, что сердце знаменитости все-таки больше не свободно.

Игорь Верник тайно женился
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Верник узаконил свои отношения с 43-летней кинопродюсером Наталией Шнейдеровой. Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов.

Telegram-канал Woman.ru отмечает, что Игорь и Наталия познакомились на мероприятии несколько лет назад, позже стали встречаться. А сейчас звезды приняли решение пожениться.

Напомним, у актера есть 22-летний сын Григорий от второй жены.

Шоу-бизнес,Игорь Верник,
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