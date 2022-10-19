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23 минуты назад

Биограф принца Гарри назвала имя его любовницы: что о ней известно

Super.ru

Не зря принц Гарри и Меган Маркл переехали в Калифорнию –– в их жизни тоже постоянно происходит своя Санта-Барбара. Таблоиды пишут, что у внука королевы когда-то якобы была... любовница. И, возможно, если бы не внезапный разрыв, именно она стала бы женой принца.

Биограф принца Гарри назвала имя его любовницы: что о ней известно
Фото: Super.ruSuper.ru

Имя возможной пассии Гарри –– Сара Энн Маклин. Она модель. И, как утверждает биограф принца Анджела Левин, роман с Сарой закрутился в то же время, когда сын принца Чарльза начал встречаться с Меган Маркл. Яблоко от яблони, как говорится.

Super.ru

Писательница говорит, что Гарри познакомился с Сарой на одной из закрытых вечеринок, тут же взял ее номер и начал засыпать девушку сообщениями. Вот только дольше пары встреч его запал не продержался. Модель оказалась по совместительству еще и начинающим нутрициологом, так что придерживалась (и продолжает придерживаться) максимально здорового образа жизни. Тусовщик Гарри к такому оказался не готов.

В общем-то, новости об очередной подруге принца нас не удивляют: до Маркл он был еще тот сердцеед. Волнуемся только, как бы за сплетни в таблоидах Меган не устроила ему серьезный разбор полетов. Уж в этом она мастер!

Шоу-бизнес,принц Гарри,Чарльз Виндзор,
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