Биограф принца Гарри назвала имя его любовницы: что о ней известно

Не зря принц Гарри и Меган Маркл переехали в Калифорнию –– в их жизни тоже постоянно происходит своя Санта-Барбара. Таблоиды пишут, что у внука королевы когда-то якобы была... любовница. И, возможно, если бы не внезапный разрыв, именно она стала бы женой принца.
Имя возможной пассии Гарри –– Сара Энн Маклин. Она модель. И, как утверждает биограф принца Анджела Левин, роман с Сарой закрутился в то же время, когда сын принца Чарльза начал встречаться с Меган Маркл. Яблоко от яблони, как говорится.
Писательница говорит, что Гарри познакомился с Сарой на одной из закрытых вечеринок, тут же взял ее номер и начал засыпать девушку сообщениями. Вот только дольше пары встреч его запал не продержался. Модель оказалась по совместительству еще и начинающим нутрициологом, так что придерживалась (и продолжает придерживаться) максимально здорового образа жизни. Тусовщик Гарри к такому оказался не готов.
В общем-то, новости об очередной подруге принца нас не удивляют: до Маркл он был еще тот сердцеед. Волнуемся только, как бы за сплетни в таблоидах Меган не устроила ему серьезный разбор полетов. Уж в этом она мастер!