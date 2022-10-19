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54 минуты назад

Алла Михеева пожелала здоровья Тарасовой и призналась ей в любви

Газета.Ru

Известная телеведущая Алла Михеева, которая выступает на «Ледниковом периоде» в паре с чемпионом России в танцах на льду Иваном Букиным, высказалась в поддержку Татьяны Тарасовой, пропустившей два первых выпуска проекта из-за проблем со здоровьем.

Алла Михеева пожелала здоровья Тарасовой и призналась ей в любви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слова Михеевой передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы желаем ей крепкого здоровья, потому что безумно ее любим. Я не знаю, через что Татьяна Анатольевна прошла с Ваней, но со мной она прошла мой первый «Ледниковый период» в 2014 году. Она ставила вначале строгие оценки, но потом пошли 5.9 и 6.0 от Татьяны Анатольевны, — и это было какое-то счастье.

Сейчас так хочется оправдать ее доверие, потому что Ванечку Букина она любит так же, как и меня», — сказала Михеева.

«Я безумно уважаю ее и люблю, — добавил Букин. — Хочу ей сказать, чтобы она всегда была с нами. Мы всегда ее ждем».

Шоу-бизнес,Иван Букин,Алла Михеева,Татьяна Тарасова,
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