Алла Михеева пожелала здоровья Тарасовой и призналась ей в любви

«Мы желаем ей крепкого здоровья, потому что безумно ее любим. Я не знаю, через что Татьяна Анатольевна прошла с Ваней, но со мной она прошла мой первый «Ледниковый период» в 2014 году. Она ставила вначале строгие оценки, но потом пошли 5.9 и 6.0 от Татьяны Анатольевны, — и это было какое-то счастье.



Сейчас так хочется оправдать ее доверие, потому что Ванечку Букина она любит так же, как и меня», — сказала Михеева.



«Я безумно уважаю ее и люблю, — добавил Букин. — Хочу ей сказать, чтобы она всегда была с нами. Мы всегда ее ждем».