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1 час назад

Глюкоза оголила соблазнительную грудь в откровенном наряде

WomanHit.ru

Певица Глюкоза часто делится с подписчиками откровенными фотографиями. Однако сейчас звезда продемонстрировала смелые кадры, сделанные не для фотосессии, а в повседневной жизни.

Глюкоза показала себя в откровенном наряде
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Глюкоза опубликовала видео, снятое собственным телефоном в зеркале. Певица пожаловалась на ненастье, которое накрыло Москву.

«Погодка вау» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — пошутила в подписи звезда.

Скриншот

Глюкоза позировала в осеннем пальто и брюках. Однако внимание подписчиков приковал откровенный топ певицы, под которым явно не было нижнего белья. Поклонники отметили шикарные формы звезды и смелое сочетание, которое далеко не каждая может себе позволить, особенно в холодное время года.

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