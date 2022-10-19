Глюкоза показала себя в откровенном наряде

Певица Глюкоза часто делится с подписчиками откровенными фотографиями. Однако сейчас звезда продемонстрировала смелые кадры, сделанные не для фотосессии, а в повседневной жизни.

Глюкоза позировала в осеннем пальто и брюках. Однако внимание подписчиков приковал откровенный топ певицы, под которым явно не было нижнего белья. Поклонники отметили шикарные формы звезды и смелое сочетание, которое далеко не каждая может себе позволить, особенно в холодное время года.