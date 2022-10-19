Бородина высказалась об эмиграции из России

Телеведущая Ксения Бородина сообщила об отсутствии планов менять место жительства. Она собирается и дальше проживать в России. Соответствующей информацией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), передает «Лента.ру».

Бородина обратила внимание на то, что Россия является страной, в которой она выросла.

«Я люблю свою страну! Я не хочу ее предавать», — написала она.

Бородина сообщила, что с Москвой ее многое связывает — дом, близкие люди, а также работа находятся в столице. Она выразила уверенность в том, что за рубежом она никому не нужна. Телеведущая заявила, что хочет быть в стране «и в радости, и в горести»