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1 час назад

Бородина высказалась об эмиграции из России

Лера Букина

Телеведущая Ксения Бородина сообщила об отсутствии планов менять место жительства. Она собирается и дальше проживать в России. Соответствующей информацией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), передает «Лента.ру».

Бородина высказалась об эмиграции из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бородина обратила внимание на то, что Россия является страной, в которой она выросла.

«Я люблю свою страну! Я не хочу ее предавать», — написала она.

Бородина сообщила, что с Москвой ее многое связывает — дом, близкие люди, а также работа находятся в столице. Она выразила уверенность в том, что за рубежом она никому не нужна. Телеведущая заявила, что хочет быть в стране «и в радости, и в горести»

Весной Бородина сообщила, что стала резидентом ОАЭ. Ею была куплена квартира на стадии котлована в Дубае. СМИ не раз писали о планах телеведущей уехать из России. Однако сама Бородина сочла предсказуемыми ложные слухи.

Шоу-бизнес,Общество,Ксения Бородина,
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