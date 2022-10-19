В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Вера Брежнева анонсировала выход новой песни на украинском языке

Газета.Ru

Певица Вера Брежнева возобновила свое творчество. Этим она поделилась в социальных сетях.

Вера Брежнева анонсировала выход новой песни на украинском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка сообщила о выходе нового трека «Вишиванка». Брежнева исполнила его на украинском языке. Песня записана совместно с певицей Tayanna и по звучанию напоминает народную украинскую музыку.

В августе Брежнева рассказала, что вернулась к работе. Она посетила студию звукозаписи в Латвии спустя несколько месяцев перерыва. По словам артистки, она расплакалась, когда зашла в помещение.

В том же месяце певица пожаловалась, что стала гораздо острее воспринимать происходящее вокруг нее. Артистка сообщила, что лишилась «защитного верхнего слоя», оберегавшего ее от негатива в жизни.

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители