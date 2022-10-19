Вера Брежнева анонсировала выход новой песни на украинском языке

Певица Вера Брежнева возобновила свое творчество. Этим она поделилась в социальных сетях.

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Артистка сообщила о выходе нового трека «Вишиванка». Брежнева исполнила его на украинском языке. Песня записана совместно с певицей Tayanna и по звучанию напоминает народную украинскую музыку.

В августе Брежнева рассказала, что вернулась к работе. Она посетила студию звукозаписи в Латвии спустя несколько месяцев перерыва. По словам артистки, она расплакалась, когда зашла в помещение.