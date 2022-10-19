Настя Ивлеева подколола Агату Муцениеце после вопроса об изменах

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева подколола актрису Агату Муцениеце в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
Зрительница передачи спросила у Ивлеевой, стоит ли ей простить измену возлюбленного. Блогерша посоветовала ей не возвращаться к парню. По мнению телеведущей, если мужчина совершил измену, то это, вероятно, повторится вновь. Она уточнила, что это лично ее позиция, а девушка должна решить сама, как ей поступить.
Во время обсуждения проблемы Ивлеева поинтересовалась, почему именно к ней пришли за советом. При этом она упомянула бывшую жену актера Павла Прилучного.
«Почему вы у меня спрашиваете, как простить измену? Я же не Агата Муцениеце», — заявила блогерша.
Актеры Муцениеце и Прилучный расстались в 2020 году. В их браке родились сын и дочь. В сентябре 2022-го артистка заявила, что Прилучный хочет казаться «принцем на белом коне» после их развода.