Настя Ивлеева подколола Агату Муцениеце после вопроса об изменах

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева подколола актрису Агату Муцениеце в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

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Зрительница передачи спросила у Ивлеевой, стоит ли ей простить измену возлюбленного. Блогерша посоветовала ей не возвращаться к парню. По мнению телеведущей, если мужчина совершил измену, то это, вероятно, повторится вновь. Она уточнила, что это лично ее позиция, а девушка должна решить сама, как ей поступить.

Во время обсуждения проблемы Ивлеева поинтересовалась, почему именно к ней пришли за советом. При этом она упомянула бывшую жену актера Павла Прилучного.

«Почему вы у меня спрашиваете, как простить измену? Я же не Агата Муцениеце», — заявила блогерша.