Оксана Самойлова прогулялась в бикини «посреди океана»

В бикини прогулялась по небольшому островку в океане модель, блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Видеозаписью прогулки она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: Мослента Мослента

«Посреди океана», — подписала ролик модель.

В кадре она, улыбаясь и прикрывая глаза от солнца руками, идет босиком по песку, об который бьются волны. Часть видео снята с дрона.

Уже несколько дней Самойлова и Джиган с детьми и другими родственниками отдыхают на белой трехпалубной яхте. Точное место отдыха семейство не раскрывает.