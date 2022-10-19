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14 минут назад

Чеченский внук Пугачевой отказался вслед за певицей бежать из России

Слово и Дело

Певица Алла Пугачева пару недель назад покинула Россию и обосновалась в Израиле. Но некоторые ее родные, в частности внук Дени Байсаров, остались на родине.

Внук Пугачевой отказался вслед за певицей бежать из России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звездному семейству пророчат раскол на фоне мировых событий. Примадонна поддерживает супруга-иноагента, а ее дочь Кристина Орбакайте не собирается бросать родную страну, несмотря на множество слухов о ее окончательном переезде в США.

Если старший внук артистки Никита Пресняков покинул Россию, то другой не собирается этого делать. Байсаров, как отметил журналист Антон Беккужев, в своей публикации в соцсети дал понять, что любит Россию, и отказался уезжать из страны.

«Может же быть такое, что у бабушки одна позиция, а у внука — другая», — пояснил журналист в разговоре с Пятым каналом.

При этом журналист не в курсе, как Примадонна отнеслась к патриотической позиции чеченского внука. По его словам, в каждой семьей по-разному относятся к разным взглядам.

Шоу-бизнес,Дени Байсаров,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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