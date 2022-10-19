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40 минут назад

Анна Семенович увлекается эзотерикой

New Magazineиещё 1

Певица обращается за помощью к гадалкам и картам Таро, но все важные решения принимает самостоятельно.

Семенович увлеклась эзотерикой
Фото: New MagazineNew Magazine

Как бы это странно не звучало, Анна Семенович не прочь сходить на сеанс к гадалке. В наше время редко можно встретить человека, который по-настоящему верит в эзотерику и все, что с ней связано. Ко всему прочему, певица верит в нумерологию и астрологию. Несмотря на свои увлечения, женщина всегда оставляет выбор за собой и важные решения принимает самостоятельно. Но все же просит совета у карт и гадалок, чтобы знать, в каком направлении двигаться.

«В какой-то момент этим серьезно увлекалась, однако окончательное решение по определенному вопросу принимаю исключительно я. Любой хороший поступок способен изменить судьбу в положительную сторону», — признается знаменитость.

Помимо этого, Анна отметила, что в те дни, когда ей тяжело, ей помогает медитация, благодаря которым певица остается на плаву. Своим поклонникам она посоветовала тоже прибегать к медитациям. Также певица умеет оставаться на позитиве в любых жизненных обстоятельствах.

Анна Семенович может ходить к гадалкам, чтобы узнать, что ее ждет в личной жизни. Не секрет, что артистка никогда не была замужем. Однако очень хочет создать семью и стать мамой. Правда мужчину, с которым бы хотела прожить всю свою жизнь, не встретила. Анна даже заморозила яйцеклетки, чтобы была возможность стать матерью в любом возрасте. Но звезда не зацикливается на этом вопросе. Семенович предпочитает заниматься собой, своим преображением. Напомним, что не так давно, артистка легла под нож пластического хирурга, который провел процедуру липосакции.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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