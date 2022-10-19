Семенович увлеклась эзотерикой

Певица обращается за помощью к гадалкам и картам Таро, но все важные решения принимает самостоятельно.

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Как бы это странно не звучало, Анна Семенович не прочь сходить на сеанс к гадалке. В наше время редко можно встретить человека, который по-настоящему верит в эзотерику и все, что с ней связано. Ко всему прочему, певица верит в нумерологию и астрологию. Несмотря на свои увлечения, женщина всегда оставляет выбор за собой и важные решения принимает самостоятельно. Но все же просит совета у карт и гадалок, чтобы знать, в каком направлении двигаться.

«В какой-то момент этим серьезно увлекалась, однако окончательное решение по определенному вопросу принимаю исключительно я. Любой хороший поступок способен изменить судьбу в положительную сторону», — признается знаменитость.

Помимо этого, Анна отметила, что в те дни, когда ей тяжело, ей помогает медитация, благодаря которым певица остается на плаву. Своим поклонникам она посоветовала тоже прибегать к медитациям. Также певица умеет оставаться на позитиве в любых жизненных обстоятельствах.