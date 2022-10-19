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37 минут назад

Новый бойфренд Эмили Ратаковски: кто он и чем занимается

Super.ru

Помните, как несколько недель назад ходили слухи, что Брэд Питт закрутил роман с Эмили Ратаковски? Забудьте: у модели после развода совсем другой бойфренд.

Появились подробности о новом бойфренде Эмили Ратаковски
Фото: Super.ruSuper.ru

Вчера все таблоиды опубликовали фото Эмили, на котором она целуется с неизвестным. Сомнений, что это не оскароносный актер, не было. Кто же этот загадочный новый избранник? Всезнающие Page Six пишут, что это 35-летний Орацио Риспо, известный в Нью-Йорке диджей.

Широкая публика его имя не знает, а вот местный бомонд постоянно приглашает его на свои вечеринки в роскошные пентхаусы Манхэттена. Кроме того, Орацио (какое имя!) еще помогает бывшим заключенным: он директор по стратегии мобильного приложения под названием Sprokit, которое поддерживает людей, отбывших тюремное наказание. Сервис дает контакты социальных служб и работодателей и объясняет, где какие бумаги стоит оформить.

Super.ru

У парня Ратаковски отличное образование: в 2015 году он окончил престижный Колумбийский университет по специальности «психология и политология, когнитивная психология и психолингвистика». Так что он наверняка знает, как найти подход к кому угодно. А еще Риспо говорит на пяти языках: английском, французском, испанском, итальянском и португальском. Таким даже Питт похвастать не может! Короче говоря, хороший выбор, Эмили.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,
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