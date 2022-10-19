Появились подробности о новом бойфренде Эмили Ратаковски

Помните, как несколько недель назад ходили слухи, что Брэд Питт закрутил роман с Эмили Ратаковски? Забудьте: у модели после развода совсем другой бойфренд.

Фото: Super.ru Super.ru

Вчера все таблоиды опубликовали фото Эмили, на котором она целуется с неизвестным. Сомнений, что это не оскароносный актер, не было. Кто же этот загадочный новый избранник? Всезнающие Page Six пишут, что это 35-летний Орацио Риспо, известный в Нью-Йорке диджей.

Широкая публика его имя не знает, а вот местный бомонд постоянно приглашает его на свои вечеринки в роскошные пентхаусы Манхэттена. Кроме того, Орацио (какое имя!) еще помогает бывшим заключенным: он директор по стратегии мобильного приложения под названием Sprokit, которое поддерживает людей, отбывших тюремное наказание. Сервис дает контакты социальных служб и работодателей и объясняет, где какие бумаги стоит оформить.

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