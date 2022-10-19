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38 минут назад

Канье Уэст нанял адвоката для развода с Ким Кардашьян

Газета.Ru

Канье Уэст начал работать с одним из самых известных адвокатов Голливуда, чтобы урегулировать бракоразводный процесс с Ким Кардашьян. Об этом пишет Page Six.

Канье Уэст нанял адвоката для развода с Ким Кардашьян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно судебным документам, которые попали в распоряжение издания, рэпер подал «декларацию о раскрытии информации». Она обычно подается на финальном этапе урегулирования бракоразводного процесса. В документах содержится вся информация о доходах исполнителя. Имя адвоката Уэста не раскрывается.

Если пара договорилась о том, как они будут делить совместно нажитое имущество, то решения по опеке над детьми пока нет. Они воспитывают 9-летнюю Норт, 6-летнего Сейнта, 4-летнюю Чикаго и 3-летнего Псалома.

«Сейчас мы пришли к компромиссу, но я не сдался, потому что я не иду на компромиссы. Мы пришли к компромиссу, что мои дети приходят в мою школу после уроков и учат песни хора», — говорил ранее Уэст. Он хочет, чтобы дети учились в его частной школе Donda вопреки желанию Кардашьян.

Ким Кардашьян подала на развод с рэпером в 2021 году.

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,
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