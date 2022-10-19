Канье Уэст нанял адвоката для развода с Ким Кардашьян

«Сейчас мы пришли к компромиссу, но я не сдался, потому что я не иду на компромиссы. Мы пришли к компромиссу, что мои дети приходят в мою школу после уроков и учат песни хора», — говорил ранее Уэст. Он хочет, чтобы дети учились в его частной школе Donda вопреки желанию Кардашьян.