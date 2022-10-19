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33 минуты назад

Эксклюзив Super: Даня Милохин прокомментировал слухи о переезде в США и объяснил, зачем ему нужна американская виза

Super.ru

В сентябре СМИ поголовно трубили: «Даня Милохин переезжает в США». Ссылались они на интервью Forbes с бывшей участницей тикток-хауса Dream Team (откуда и Даня родом) Марусей Климовой. В нем блогер разоткровенничалась и сказала, что ее экс-коллеги Аня Покров, Артур Бабич и Маха Горячева уже уехали, а Даня теперь вовсю занимается американской визой. Super такому положению дел удивился, ведь большая часть аудитории Милохина российская, да и дел у него тут много, как минимум, участие в «Ледниковом периоде». За кулисами проекта нам удалось пообщаться с Даней и все прояснить.

Даня Милохин прокомментировал слухи о переезде в США
Фото: Super.ruSuper.ru

Он объяснил, что визу действительно получил, а вот нужна она, чтобы летать в гости к друзьям, которые как раз сейчас там. И пока Dream Team почти в полном составе привыкает к жизни в Америке, Милохин признается в любви к Родине и говорит, что покидать ее ни в коем случае не собирается.

«Я сделал визу, но переезжать не собираюсь. Хочу встретиться с моими ребятами из команды Dream Team, поснимать тиктоки, пожить, поделиться эмоциями. Мы со многими давно не виделись. Эмигрировать ни в коем случае не планирую, да у меня и не получится: дела почти все здесь, много проектов. Да и вообще, это моя Родина, я на самом деле очень сильно люблю Россию»

Более того, у Дани на столицу, помимо вереницы проектов, и другие большие планы. Как минимум, как он рассказал Super, уже занимается организацией своего 20-летия. День рождения у Милохина в начале декабря, но блогер хочет отметить его по-летнему: он арендует московский аквапарк и позовет очень много гостей. Интересно, приедут ли его поздравить теперь уже заграничные друзья?

Шоу-бизнес,Маруся Климова,
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