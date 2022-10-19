Манучаров рассказал, сколько Семен Слепаков зарабатывал на ТНТ

Семен Слепаков несколько месяцев назад улетел в Израиль, там он и планирует продолжить свой творческий путь. При этом в России его сильно критикуют из-за его язвительных песен, которые он активно публикует в Сети в последнее время.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

По поводу композиций Семена высказался Вячеслав Манучаров, который обвинил Семена в том, что он долгие годы брал деньги у государства и получал огромные зарплаты на телеканале ТНТ. По словам Манучарова, Семен в год зарабатывал до 120 миллионов на канале. Кроме того, он получил 200 миллионов на реализацию своего проекта, который так и не вышел. После – попросил еще 100 миллионов.

Вячеслав не понимает, почему Семен «забыл спеть, сколько брал у государства», а еще был лицом «Газпром-медиа». Манучаров назвал Слепакова «крысой, которая бежит с корабля», но отметил, что российский корабль тонуть не собирается.