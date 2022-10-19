Критик Соседов объяснил, почему Цой стал звездой

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Пятым каналом» поделился мнением, что лидер группы «Кино» Виктор Цой стал звездой благодаря удачно вписавшемуся в исторический период имиджу простого парня.
При этом, указал Соседов, мелодии он якобы заимствовал у западных групп, а строчки песен — из газет.
«Мы ждем перемен» — не он сказал! Это сказал Горбачев. И на всех газетах были аншлаги — «Мы ждем перемен». Витя Цой стал «поющей газетой». Он ничего вообще не привнес в музыку. Он привнес как герой, как личность», — объяснил критик.
Эксперт считает, что образ Цоя позволял слушателю ассоциировать себя с ним, а не с представителями старой советской эстрады.
«В котельной истопником служил, никаких консерваторий, никаких Ипполитова — Иванова — ничего. Никаких Гнесинок. Послушайте его тексты, они очень примитивные, там полно ошибок. Это именно герой. Клюнули на этот образ, открытость, естественность», — сказал Соседов, указывая на то, что на советской эстраде артисты тогда были «напомаженные, на голове лак, парики дорогие, нашлепки». «А тут простой парень вышел. Новые герои — новое мышление. Это все благодаря перестройке», — заключил он.