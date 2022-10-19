Критик Соседов объяснил, почему Цой стал звездой

«В котельной истопником служил, никаких консерваторий, никаких Ипполитова — Иванова — ничего. Никаких Гнесинок. Послушайте его тексты, они очень примитивные, там полно ошибок. Это именно герой. Клюнули на этот образ, открытость, естественность», — сказал Соседов, указывая на то, что на советской эстраде артисты тогда были «напомаженные, на голове лак, парики дорогие, нашлепки». «А тут простой парень вышел. Новые герои — новое мышление. Это все благодаря перестройке», — заключил он.