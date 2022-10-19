Раскрыты заработки Макаревича и «Би-2» за концерты в Казахстане

Журналисты подсчитали, что доходы «Машины времени» и «Би-2» за выступления в Казахстане окажутся ниже, чем за аналогичные концерты в России. Как пишет газета «Известия», 5 ноября Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) споет со своим коллективом во Дворце Республики в Алматы, а через неделю, 12 ноября, в «Алматы Арена» приедут «Би-2».

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Максимальная вместимость Дворца Республики составляет около 2,5 тыс. человек. Билеты на выступление «Машины времени» стоят меньше 8 тыс. рублей по текущему курсу, а дальние сектора обойдутся посетителям всего в 1,3 тыс. рублей. Авторы статьи отмечают, что места стоят значительно дешевле, чем на концертах коллектива в России.

Концерт группы «Би-2» также обойдется фанатам дешево — купить место в фан-зоне у сцены можно всего за 3,3 тыс. рублей. В планах коллектива еще два концерта в Средней Азии — в Ереване и Бишкеке. Уровень цен на них сопоставим, при этом в Армении к оплате будут принимать российские карты.