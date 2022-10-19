Даня Милохин прокомментировал слухи об эмиграции

«Я сделал визу, но переезжать не собираюсь. Хочу встретиться с моими ребятами из команды Dream Team, поснимать тиктоки, пожить, поделиться эмоциями. Мы со многими давно не виделись. Эмигрировать ни в коем случае не планирую, да у меня и не получится: дела почти все здесь, много проектов», — сказал блогер и добавил, что любит Россию.